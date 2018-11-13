13 Kasım 2018, 15:06
»»

Milliler Hazırlıklarını Sürdürdü

- Milliler hazırlıklarını sürdürdüİSTANBUL - A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya ve Belarus ile oynayacağı maçların hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

- Milliler hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya ve Belarus ile oynayacağı maçların hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği EuroBasket 2019'a katılma hakkı elde etmek için B Grubu'nda 17 Kasım'da deplasmanda Polonya ve 21 Kasım'da Kayseri'de Belarus ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını bugün İstanbul'da yaptığı idmanla sürdürdü. Perşembe gününe kadar çalışmalarına İstanbul'da devam edecek olan milliler, 16 Kasım Cuma günü ise Polonya'ya gidecek. Belarus,Polonya
13 Kasım 2018 Salı 15:06



YORUMLAR