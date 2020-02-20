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Milliler'in rakibi Hollanda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçında yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

20.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:30Milliler'in rakibi Hollanda
A Milli Erkek Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçında yarın ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Erkek Takımı, FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın Ankara'da, Hollanda'yı ağırlayacak. Ankara Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Milliler, yarın Hollanda ile yapacağı maçın ardından, 24 Şubat Pazartesi günü de deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.
Maç öncesi konuşan A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Tekrar başlıyoruz, Şubat ayında yeni bir pencere Avrupa Şampiyonası Elemeleri. Zaten evimizde oynadığımız maçları kazanmak durumundayız, inşallah Hollanda maçını kazanarak yeni pencereye başlarız. Ankara Spor Salonu'nda geçtiğimiz 2 senede birçok maç oynadık, hepsini de kazandık. Ankaralı basketbolseverlerin yine milli takımımızı destekleyeceğine inanıyorum" dedi.
A Erkek Milli Takım Kaptanı Semih Erden ise, "Heyecanlı ve hazırız. Hollanda maçını evimizde, seyircimizin önünde oynamak heyecan verici. Ankara seyircisi bizim için ayrı. Her zaman her yerde milli takım destek görüyor ama Ankara seyircisi bizi acayip şekilde motive ediyor, ateşliyor. Umarım buradaki maçı en güzel şekilde tamamlayıp İsveç'e galibiyet için gideceğiz" şeklinde konuştu.
(İHA)

basketbol, Hollanda, Güncel

Kaynak: İHA

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