Milliler, kupa ve madalyalarını aldı

Estonya
'nın başkenti Tallinn
'de düzenlenen CEV Avrupa
Altın Ligi Dörtlü Finali, Türkiye
ile Belarus
takımları arasında bugün oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı.
Finalde rakibi Belarus'u 25-16, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup eden Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu.
Final karşılaşmasının ardından düzenlenen kupa, madalya töreninde A Milli Erkek Voleybol Takımı, kupa ve madalyalarını törenle aldı.
Törende ilk olarak Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülü verildi. Kaptan Arslan Ekşi, dörtlü finali MVP'si seçildi. - İSTANBUL