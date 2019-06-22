22.06.2019 22:35
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Milliler, kupa ve madalyalarını aldı

Milliler, kupa ve madalyalarını aldı

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali, Türkiye ile Belarus takımları arasında bugün oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Estonya 'nın başkenti Tallinn 'de düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali, Türkiye ile Belarus takımları arasında bugün oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı. Finalde rakibi Belarus'u 25-16, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup eden Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu. Final karşılaşmasının ardından düzenlenen kupa, madalya töreninde A Milli Erkek Voleybol Takımı, kupa ve madalyalarını törenle aldı. Törende ilk olarak Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülü verildi. Kaptan Arslan Ekşi, dörtlü finali MVP'si seçildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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