Milliler, Malatya'da Slovakya'yı 3-0 geçti

2019 CEV Avrupa
Altın Ligi'nde Türkiye
A Mili Erkek Voleybol Takımı, Slovakya
karşısında 25-15, 25-11 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip geldi.
2019 CEV Avrupa Altın Ligi 4'üncü maçında A Mili Erkek Voleybol Takımı, Slovakya ile karşılaştı. Malatya Merkez
Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Malatyalılar büyük ilgi gösterirken açılan Türk bayrakları ile tribünler kırmızı beyaza büründü.
Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş
, Malatya Valisi Aydın
Baruş, MHP
Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu
, Türkiye Voleybol Federasyonu
Başkanı Mehmet Akif Üstündağ
, Yeşilyurt
Belediye Başkanı Mehmet Çınar
, Battalgazi
Belediye Başkanı Osman Güder
, İnönü Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay
'da takip etti.
Büyük bir coşkuyla geçen mücadele de sonunda karşılaşmayı 3-0 kazanan Milli Takım, guruptaki liderliğini sürdürdü.
Salon: Merkez Spor Salonu
Hakemler: Marev Chavdar (Bulgaristan
), Bülent Bozkurt
(Türkiye)
Türkiye: Burutay Subaşı
, Çağatay Durmaz, Arslan Ekşi, Yasin Aydın
, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu
, ( Burak Mert
, Yiğit Gülmezoğlu
, Metin Toy, Oğulcan Yatgın, Ertuğrul Gazi
Metin)
Slovakya: Filip Palgut, Patrik, Peter, Jakup, Julius, Martin (Marian, Filip Gavenda, Lukas, Jan, Marcel)
Setler: 25-15, 25-11, 25-17
Süre: 1 saat 6 dakika (26, 19, 24) - MALATYA
Kaynak: İHA
Avrupa
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