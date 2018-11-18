Milliler Polonya'yı Farklı Geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında Polonya
'yı 68-49 mağlup etti.
KÜNYE
Salon: Artego Arena Hakemler: Gintaras Vitkauskas xx, Vilius Maciulaitis xx, Gatis Salins xx Polonya: Gajda xx 9, Kaczmarczyk xx 6, Dobrowolska x, Stankiewicz xx 11, Szajtauer x 2, Pobozy x 8, Puss x 1, Trzeciak xx 10, Schmidt x, Szybala x 2, Marciniak x Türkiye
: Işıl Alben
xxx 19, Asena Yalçın x 5, Bahar Çağlar
x 4, Tilbe Şenyürek xx 7, Hollingsworth xx 10, Olcay Çakır
Turgut xx 9, Tuğçe Canıtez
x 5, Cansu Köksal
x 3, İlayda Güner x, Melis Gülcan x 3, Esra Ural Topuz x, Sevgi Uzun
xx 3 Başantrenör: Ekrem Memnun
1. Periyot: 13-14 (Türkiye lehine) Devre: 22-29 (Türkiye lehine) 3. Periyot: 32-55 (Türkiye lehine)
(İHA)
Avrupa,Türkiye,Polonya
18 Kasım 2018 Pazar 00:01