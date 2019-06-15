Milliler, Sırbistan'a mağlup oldu

2019 FIBA Kadınlar Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Sırbistan'a 80-70'lik skorla mağlup oldu.Letonya
ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Sırbistan'a 80-70'lik skorla mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, Fransa
'nın Rennes
şehrinde gerçekleştirilen hazırlık turnuvasındaki ikinci maçı olan Sırbistan mücadelesinde maça 10-0'lık bir seri ile başladı. İlerleyen bölümde toparlanan Sırbistan ilk çeyrek sonunda 19-19 eşitliği sağladı.
İkinci çeyrekte de ivmesini koruyan Sırbistan, skor üstünlüğünü ele geçirdi ve devre arasını 49-31 önde gördü.
Mücadelenin ikinci yarısına da Sırplar iyi başladı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Sırbistan, son çeyreğe 19 sayı avantajla 64-45'lik üstünlükle girdi.
Müsabakanın son bölümünde toparlanan Milliler, farkı 7'ye kadar indirmeyi başarsa da geri dönüşü tamamlayamadı ve karşılaşmayı 80-70'lik skorla Sırbistan kazandı.
Ay-yıldızlılarda Ayşe Cora
, 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Pelin Derya Bilgiç 17 sayı, Işıl Alben
ise 12 sayı ile çift hanelere ulaştı.
Milliler, turnuvadaki ilk maçında ise ev sahibi Fransa'yı 74-65'lik skorla mağlup etmişti. - İSTANBUL