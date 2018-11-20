Millilerde Yeni Yüzler

NEVZAT DİNDAR Ukrayna
karşısında A Milli Takım büyük bir değişim geçirecek. Teknik Direktör Mircea Lucescu İsveç
karşılaşmasındaki takımın yarısından fazlasını değiştirecek. Merih Demiral ve Kenan Karaman
gibi gençler kendilerini gösterme şansı bulacak.
Rumen teknik adam stoperde Alanyaspor
'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Merih Demiral'ı tercih edecek. Luce, savunma kurgusunu Zeki-Kaan-Merih- Ömer Bayram
'dan kurmayı planlıyor. Kalede ise bir önceki maçın aksine Sinan Bolat
'ın yerine Serkan Kırıntılı
görev alacak.
Millilerde savunmanın önünde Okay Yokuşlu'nun partnerinin bu kez Oğuzhan olması bekleniyor.
Ön tarafta Cengiz Ünder
'den vazgeçmeyecek olan Lucescu'nun diğer tercihleri ise İrfan Can
ile beraber Kenan Karaman olacak.
Santrfordaki alternatifsizlik yüzünden en uçta ise Cenk Tosun
yine forma giyecek.
Luce yine kadroya çağırdığı Mert Müldür, Ertuğrul Ersoy
ve Tarkan
Serbest gibi genç isimleri de ilerleyen dakikalarda sahaya sürecek.
Kenan Karaman,Mircea Lucescu,Ukrayna