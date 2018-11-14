Millilerden 2 Madalya

Romanya
'da süren 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler, grekoromen stil mücadelesini 2 madalyayla tamamladı.
Başkent Bükreş
'te gerçekleştirilen şampiyonada 72 kilo finalinde Gürcü Ramaz Zoidze'yi 2-1 yenen Cengiz Arslan
, altın madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda 60 kiloda üçüncülük maçına çıkan Kerem Kamal, Özbek İslam Bakhramov'u sayı tuşuyla (9-1) mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Grekoromen stilde birer altın ve gümüş, 2 de bronz madalya kazanan milli takım, bu kategoride 85 puan toplayarak dünya üçüncüsü oldu.
Kadınlarda mindere çıkan 76 kilo güreşçisi Ayşegül Özbeğe, çeyrek finalde ABD
'li Korinahe Jacquia Bullocl'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda Kanadalı Gracelyn Doogan'a 5-2 üstünlük kuran milli güreşçi, finalde mücadele hakkı elde etti. Ayşegül Özbeğe, yarın altın madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonada kadınlarda yarın ayrıca Zeynep Yetgil (53 kilo), Elif Yanık (57 kilo), Aslı Tuğcu (62 kilo), Aslı Demir (65 kilo) ve Buse Tosun (72 kilo) maçlarını yapacak.
Romanya
14 Kasım 2018 Çarşamba 23:21