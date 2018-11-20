20 Kasım 2018, 22:41
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Millilerden 2018'e Suskun Veda

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile Antalya'da yaptığı hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile Antalya'da yaptığı hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı) 50. dakikada Serdar Gürler, pasını ceza alanı altı pas üzerindeki Cengiz Ünder'e bıraktı. Bu futbolcunun yerden sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi. 69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda duran topun başına geçen Malinovskiy'in kaleye şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti. 76. dakikada Bolbat'ın sol çaprazdan pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Zinchenko'nun şutunu Sinan Bolat kurtardı. 80. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder'in sert şutu üstten auta gitti.

Stat: Antalya Hakemler: Genc Nuza xx, Fatkum Berisha xx, Bujar Selimaj xx Türkiye: Sinan Bolat xx, Mert Müldür xx (Merih Demiral dk. 85 ?), Kaan Ayhan xx (Ertuğrul Ersoy dk. 55 x), Çağlar Söyüncü xx, Ömer Bayram xx, İrfan Can Kahveci xxx (Aytaç Kara dk. 89 ?), Okay Yokuşlu x, Cengiz Ünder xxx, Oğuzhan Özyakup x (Serdar Gürler dk. 46 xx), Yunus Mallı xx (Mehmet Topal dk. 74 x), Enes Ünal x (Cenk Tosun dk. 46 xx) Yedekler: Serkan Kırıntılı, Okan Koçuk, Kenan Karaman, Zeki Çelik, Mahmut Tekdemir, Tarkan Serbest Teknik Direktör: Mircea Lucescu Ukrayna: Lunin xx, Karavaev xx, Plastun xx, Matviyenko xx, Mykolenko xx, Shaparenko x (Malinovskiy dk. 46 x), Makarenko xx (Buyalskiy dk. 83 ?), Zinchenko xx, Tsygankov xx (Shved dk. 77 x), Kovalenko xx (Boryachuk dk. 86 ?), Konoplyanka xxx (Bolbat dk. 64 x) x

Yedekler: Boyko, Pyatov, Svatok Teknik Direktör: Andriy Shevchenko Sarı kartlar: Shaparenko, Sheved (Ukrayna), İrfan Can Kahveci, Ömer Bayram(Türkiye)

(İsa Akar- Suat Metin/İHA) A Milli Futbol Takımı,Cengiz Ünder,Antalya,Ukrayna
20 Kasım 2018 Salı 22:41



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