Haberler » Spor » Millilerden İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya daha

Millilerden İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya daha

Belarus'ta düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Güres Şampiyonası sona erdi.

03.11.2019 23:05Millilerden İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya daha

Belarus'ta düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Güres Şampiyonası sona erdi. Avrupa Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 8 altın, 10 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplam 35 madalya kazandı.

Madalya kazanan sporcular şöyle;

Onur Ari-altın

Murat Olukman - gümüş

Sinan Sanik - gümüş

Oğuz Dönder - gümüş

Dursun Özel - gümüş

Sebahattin Gözel - bronz

İsmail Hakkı Bostancı - bronz

Mehmet Akif Sönmez - bronz


- Ankara

Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:05 Millilerden İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya daha
23:02 Cenk Tosun bu sezon ilk golünü attı
22:59 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından
22:35 Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu
21:28 Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı!
19:39 Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi!
19:08 Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!
18:46 Yeni Malatyaspor son dakikada galibiyeti kaçırdı!
18:31 Kart gören Sergen Yalçın yedek kulübesinde çılgına döndü!
17:56 Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu!
3.11.2019 23:10:36