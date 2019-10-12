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Millilerden Mehmetçik'e selam

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun 7. haftasında Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Takım'da teknik heyet ve futbolcular, soyunma odasında asker selamı vererek galibiyeti Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e adadı.

12.10.2019 02:14Millilerden Mehmetçik'e selam
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun 7. haftasında Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Takım'da teknik heyet ve futbolcular, soyunma odasında asker selamı vererek galibiyeti Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e adadı.
Milli takımların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ay-yıldızlılar, galibiyeti kahraman Mehmetçiklerimizle şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımıza armağan etti." denildi.
Paylaşımda, soyunma odasında A Milli Takım'ın teknik heyeti ve futbolcuların asker selamı verdiği fotoğrafa yer verildi.
Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalacak Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz de koltuk değnekleriyle takımın yanında yer aldı.

Güncel

Kaynak: AA

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