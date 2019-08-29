Millilerimiz 1 altın, 3 bronz madalya ile bugün yurda dönüyor

Millilerimiz, 26 ülkeden 1200 sporcunun katılımıyla 11 ayrı spor dalında 31 Ağustos'a kadar devam edecek olan 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda paletli yüzmede ülkemizi 1 altın ve 3 bronz madalya ile gururla temsil etti. Tuğcan Kaytar, 200 metre su üstünde altın ve 100 metre su üstünde bronz madalyaya imza attı. Bir başka başarılı Milli Sporcumuz Derin Toparlak 400 metre su üstünde bronz madalya kürsüsüne çıktı. 4x100 bayrak yarışında da Derin Toparlak, Beril Ülker, Ayşe Ceren Yeşilbaş ve Ömer Faruk Saydam'dan oluşan Milli Takım ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Müsabakaları sona eren TSSF Paletli Yüzme A Milli Takımı bugün Türk Hava Yolları'nın A30992 sefer sayılı Atina İstanbul uçağıyla saat 15.15'te yurda dönüyor.

PALETLİ YÜZME A MİLLİ TAKIMI KADROMUZ

Türkiye Olimpiyat Komitesi'nden Sezel Tansel'in de yer aldığı Paletli Yüzme A Milli Takımı kafilesi TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özel, Antrenör Özgür Alemdar, sporcular Derin Toparlak, Ömer Faruk Saydam, Tuğcan Kaytar, Ceren Yeşilbaş ve Beril Ülker'den oluşuyor.