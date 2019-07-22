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Millilerin Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu

A Milli Takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda sahasında oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu.

22.07.2019 18:35 Millilerin Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu
A Milli Takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda sahasında oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu.

Türkiye ile Andorra arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak EURO 2020 eleme grubu müsabakasına Beşiktaş Park, ev sahipliği yapacak. Maç saat 21.45'de başlayacak.

Millilerin Arnavutluk ile 11 Ekim 2019 Cuma günü yapacağı karşılaşma ise Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45.

Ay-yıldızlıların İzlanda ile 14 Kasım 2019 Perşembe günü yapacağı müsabaka ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu maç saat 20.00'de başlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Arnavutluk, İzlanda, Andorra, Spor

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