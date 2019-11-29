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Millilerin Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oluyor

Türkiye'nin de yer alacağı UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin kura çekimi yarın TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.

29.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:35Millilerin Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oluyor
Türkiye'nin de yer alacağı UEFA Şampiyonası finallerinin kura çekimi yarın TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti 'te yapılacak. Milliler kurada 3. torbada yer alacak.
UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası için kura heyecanı yarın yaşanacak. Bu şampiyona 60. yıl dönümü nedeniyle 12 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek. Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.
Elemelerin ardından Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Çekya, Ukrayna, Portekiz, Almanya, Hollanda, İsviçre, Danimarka, Hırvatistan, Galler, İspanya, İsveç, Polonya, Avusturya, Fransa, Belçika, Rusya, İtalya ve Finlandiya EURO 2020 bileti aldı.
KURA HEYECANI YARIN
2020 UEFA Avrupa Şampiyonası finalleri için kura yarın TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak. Kurada, eleme gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım ile Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi Play-Off'larında belirlenecek 4 takım eşleşecek. Kura sonucunda 24 ülke 4'erli 6 grubu oluşturacak. A Milli Takım kuralarda 3. torbada yer alacak.
Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek..
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda 12 Haziran 2020'deki açılış maçıyla başlayacak turnuvada, 12 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadyumu'ndaki final ile şampiyon belli olacak.
(İHA)

Bükreş, Futbol, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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