Haberler» Güncel» Haber

Millilerin ilk rakibi Almanya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında yarın TSİ 15.00'te Almanya ile karşı karşıya gelecek.

01.08.2019 10:30 Millilerin ilk rakibi Almanya
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında yarın TSİ 15.00'te Almanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde sahne alıyor. 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde Çin'de gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan Milliler; Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek. Oynanan karşılaşmaların ardından grubunu ilk sırada tamamlayacak ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edecek. Filenin Sultanları turnuvanın ilk maçında yarın TSİ 15.00'te Almanya ile mücadele edecek. Millilerin Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'ndeki maç programı ise şu şekilde:
Yarın 15.00 Türkiye - Almanya
3 Ağustos Cumartesi 10.00 Türkiye - Çekya
4 Ağustos Pazar 15.00 Çin - Türkiye
(İHA)

Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:41   Müzisyen, Marmaris'te kaldığı otel odasında ölü bulundu
13:40   Nusaybin'de HDP ve DBP binalarında kaçak elektrik tespiti
13:40   DHA YURT BÜLTENİ-9
13:40   "gri" kategorideki terörist tutuklanarak cezaevine götürüldü
13:39   Engelli kadına tecavüz iddiasıyla tutuklandı
13:39   Maaşını alamayan operatör iş makinesini kaçırdı
13:38   Bu kurbanlıklar ahırda değil, doğada besleniyorlar