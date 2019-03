Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk rakibi olan Arnavutluk, son olarak Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer aldı ve sonuncu oldu. FIFA sıralamasında şu an 61. sırada yer alan Arnavutlar, Fransa'da düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda da yer almıştı. A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 22.45'te Loro Boriçi Stadyumu'nda Arnavutluk ile karşılaşacak. Millilerin rakibi Arnavutluk, bugüne kadar sadece 1 kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldı. Arnavutlar Fransa'da düzenlenen turnuvada A Grubu'nda Fransa, İsviçre ve Romanya ile oynadı. Grupta sadece Romanya'yı yendi ve turnuvaya gruplarda üçüncü olarak veda etti. Kırmızılar yediği 3 gole karşılık sadece 1 gol atabildi. Arnavutluk Milli Takımı son olarak Uluslar C Ligi 1. Grup'ta İskoçya ve İsrail ile mücadele etti. Grupta sadece evinde İsrail'i 1-0'lık skorla ile mağlup eden Arnavutlar, attığı 1 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü. Arnavutluk, FIFA'nın şubat ayı dünya sıralamasına göre 1372 puanla 61. sırada bulunuyor. Arnavutlar en iyi sıralamasını ise 2015 yılında 22.'liğe yükselerek elde eti.TAKIM EN DEĞERLİSİ ELSEİD HYSAJArnavutluk Milli Takımı'nın kadrosunda en değerli futbolcu olarak Elseid Hysaj yer alıyor. Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen sağ bek Elseid Hysaj'ın güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bir başka İtalyan ekibi Atalanta'da oynayan kaleci Etrit Berisha'nın değeri ise 5 milyon Euro. Arnavutluk'un Teknik Direktör Christian Panucci tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Kaleci: Etrit Berisha (Atalanta), Alban Hoxha (Partizani), Gentian Selmani (KF Laçi) Defans: Arlind Ajeti (Grasshoppers), Naser Aliji (Dinamo Bükreş), Ivan Balliu (Metz), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Enea Mihaj (Panetolikos), Frederic Veseli (Empoli) Orta saha: Amir Abrashi (Freiburg), Migjen Basha (Aris), Ergys Kaçe (Panathinaikos), Lorenc Trashi (FK Partizani), Ylber Ramadani (Vejle Boldklub), Ledian Memushaj (Delfino Pescara 1936), Kristi Qose (Ruzomberok), Taulant Xhaka (Basel) Forvet: Kristal Abazaj (Osijek), Bekim Balaj (Akhmat Grozny), Eros Grezda (Rangers), Armando Sadiku (Lugano), Myrto Uzuni (Lokomotiv Zagreb)(Oğuzhan Ort/İHA)