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Millilerin rakipleri belli oldu

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

07.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:10Millilerin rakipleri belli oldu
2021 CEV Erkekler Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile mücadele edecek. Lig usulüne göre oynanacak ve toplam 6 ayaktan oluşan Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.
Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmalarını 15 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında oynayacak.
2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: Hollanda, İsveç, Hırvatistan
B Grubu: Bulgaristan, Avusturya, İsrail
C Grubu: Türkiye, Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek
D Grubu: İspanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi
E Grubu: Slovakya, Romanya, İsviçre, Arnavutluk
F Grubu: Yunanistan, Karadağ, Azerbaycan, Gürcistan
G Grubu: Belarus, Portekiz, Norveç, Macaristan
(İHA)

voleybol, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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