Millilerin rakipleri belli oluyor

A Milli takımımızın da yer aldığı EURO 2020 grup kurası, bu akşam saat 20:00'da Bükreş'te çekilecek. Kura çekiminde 24 takım ve 4 torba yer alacak. Millilerimiz kura çekimine 3. torbadan katılacak.

SON 4 EKİBİ PLAY-OFF MAÇLARI BELİRLEYECEK

Elemeler sonucunda 20 takım, EURO 2020'ye direkt katılım hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip ise, play-off maçları sonunda belli olacak.

EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba:Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. torba:Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. torba:Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. torba:Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri