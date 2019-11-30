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Millilerin rakipleri belli oluyor

EURO 2020 grupları, bu akşam Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek kura çekimi ile belli olacak.

30.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:27

A Milli takımımızın da yer aldığı EURO 2020 grup kurası, bu akşam saat 20:00'da 'te çekilecek. Kura çekiminde 24 takım ve 4 torba yer alacak. Millilerimiz kura çekimine 3. torbadan katılacak.

SON 4 EKİBİ PLAY-OFF MAÇLARI BELİRLEYECEK

Elemeler sonucunda 20 takım, EURO 2020'ye direkt katılım hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip ise, play-off maçları sonunda belli olacak.

EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba:Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. torba:Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. torba:Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. torba:Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri

EURO 2020 kuraları ne zaman çekiliyor? EURO 2020 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?EURO 2020 kuraları ne zaman çekiliyor? EURO 2020 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Millilerin rakipleri belli oluyor

Bükreş, Spor


HABER YORUMLARI (7)
GÜNEŞLİ GÜNLER:UKRAYNA POLONYA TÜRKİYE FİNLANDİYA bile gelse gruplar orası devler arenası herkes güçlü herkes mücadeleci. Kağıt üzerinde oynanmıyor bu meret. O sebeple kim gelirse gelsin fark etmez bizim her maçı final havasında oynamamız şart
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TOTALİ:almanya, isviçre, , fillandiya
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GELECEĞİ GÖREN ADAM:ALMANYA, FRANSA, TÜRKİYE, İZLANDA ÇIKACAK
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ACIKCASI:Hadi la , nefes kalmadi tuttum bekliyom., gruplarda belkim 1 puan aluruk. Hee
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SADIK:Almanya, Fransa, Türkiye, Romanya. . . güzel maçlar olur :)
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TURKİSH:İLK TORBADAN BİZE UKRAYNAİKİNCİ TORBADAN POLONYA VEYA İSVİÇRE DÖRDÜNCÜ TORMADAN DA FİNLANDİYA ÇIKARSA O GRUPTAN 1. ÇIKARIZ. AMA BİZDE NERDE O ŞANS İSPANYA ALMANYA HOLLANDA FRANSA DENK GELİR BİZE :d
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ADI GÜZEL:başarılar
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