Milliyet Ders Verdi

Muhabirlerimiz, Türk sporunun devleri Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe 'yi takip etmenin keyifli olduğu kadar zorluklarının da bulunduğuna dikkat çekti. Gazetecilik Alanı Haber Atölyesi'nde gerçekleştirilen panelde konuşan Serdar Sarıdağ, öğrencilere mesleğe erken yaşta başlamalarını tavsiye ederken, Nevzat Dindar ise öğrencilik yıllarında Marmara İletişim Fakültesi'nde okurken her gün Maçka'dan geçtiğini dile getirerek, "Bir gün buraya sizlerle söyleşiye geleceğim aklımın ucundan geçmezdi. Bu mesleği para için yapmayın, sevdiğiniz için yapın" diye konuştu.

Ülkemizde kulüp muhabirlerinin sadece futbolla ilgilendiklerini dile getiren Senad Ok ise panele katılan öğrencilere tüm branşlara açık olmaları tavsiyesinde bulundu.