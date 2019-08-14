Milosevic: "İki takım da birbirine sürpriz yapamaz"

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında yarın Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maç öncesi açıklama yapan Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic, "Biz onlara onlar da bize sürpriz yapamaz. Antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahada göstermek istiyoruz" dedi.



Yarınki maç öncesi Yeni Malatya Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Milosevic, her iki takımın da birbirini tanıdığını belirterek, "Biz onlara onlar da bize sürpriz yapamaz. Antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahada göstermek istiyoruz. İlk maçta istediğimiz oyunu sahaya yansıttık ve iyi bir sonuç çıkardık. İkinci maçta değişiklik yapmaya gerek yok. Siz yarın sadece defans oynayacağımızı sanıyorsanız onu biz de bilmiyoruz. İlk maçtaki skoru kafamızdan silmemiz lazım. Yarın, bir önceki maçta yaptığımız şeyleri tekrar tekrar yapmaya çalışacağız. Bazı yeni şeyler, sürpriz yapmaya çalışacağız. Biz Sırbistan'da taraftarlardan çok şey gördük, taraftarlar bizi korkutamaz, önemli olan saha. Hayatta kolay bir şey yok. Bizim belli bir kadromuz yok, 2-3 tane yeni oyuncu bize geldi. İlk 11'i kurmadık, o yüzden sürekli değişiklik yapmamız lazım. Biz de elimizdeki oyuncularla en iyi oyunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Partizan'ın oyuncusu Aleksandar Stevanovic de kendilerini zor bir maçın beklediğini, ilk karşılaşmadan daha zor bir maç kendilerini beklediğini kaydederek, "Rakip takımın taraftarlarının önünde oynuyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, Belgrad'da gösterdiğimiz oyunu burada gösterirsek, bizim için çok iyi olur. Yarın bizim takım olarak oynamamız lazım. Kimin kahraman olacağının bir önemi yok, önemli olan bizim turu geçmemiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA