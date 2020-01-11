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Milyarder Elon Musk baba mı oluyor! Kız arkadaşından çırılçıplak poz

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın sevgilisinden şoke eden bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından çırılçıplak pozunu paylaşan Musk'ın sevgilisinin fotoğrafı Instagram'dan anında silindi.

11.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:07

31 yaşındaki Kanadalı müzisyen Grimes'in hesabında paylaştığı ve belirginleşen karnını gösteren fotoğraf, takipçileri tarafından hamilelik haberi olarak yorumlandı. Ayrıca Grimes, çıplak fotoğrafına bir takipçisinin yaptığı yoruma yanıt verirken, "Hamile olmak olmak çok vahşi ve savaş benzeri bir durumdur" ifadesini kullandı.

SÜRPRİZ BİRLİKTELİKLERİNİ KIRMIZI HALIDA DUYURDU

Teknoloji dünyasının dahisi olarak kabul edilen Elon Musk ile Grimes, sürpriz aşkını MET Gala 2018'de ilk kez duyurmuştu. Musk, gerçek adı Claire Boucher olan 'pop müziğin avangart prensesi' Grimes ile şaşırtan birlikteliğinin ilk ipuçlarını Mart 2018'de Twitter'da vermişti.

ÇIRILÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İddia doğruysa bu, hem Elon Musk'ın hem de Grimes'in ilk çocuğu olacak. Ünlü şarkıcının çırılçıplak olarak paylaştıüı fotoğrafta, Grimes'in karnına bir bebek silüetinin yansıması dikkat çekti. sitesi Just Jared, çifte yakın kaynaklara hamilelik haberini doğrulattı. Ancak hamilelik haberinin gerçek olmayabileceğini düşünenler de var.

YENİ ŞARKISI İÇİN PROMOSYON OLACAĞI DÜŞÜNÜLDÜ

Business Insider, Grimes'in yanıltıcı paylaşımlarıyla tanındığını, son paylaşımının da gelecek ay çıkaracağı yeni şarkısı için promosyon çalışması olabileceğini yazdı.

Grimes kimdir, kaç yaşında? Claire Elise Boucher nereli?Grimes kimdir, kaç yaşında? Claire Elise Boucher nereli?

Milyarder Elon Musk baba mı oluyor! Kız arkadaşından çırılçıplak poz

Instagram, Elon Musk, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
HEE:Aralarında bie elektriklenme olunca bebek yaptılar.
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