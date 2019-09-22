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Milyarder işadamı, özel bir okuldaki öğrencilerin kredi borçlarını ödedi

Amerikalı milyarder Robert F. Smith özel bir üniversiteden mezun olan öğrencilerin kredi borcunu kapatmak için 34 milyon dolar bağışladı.

22.09.2019 12:15Milyarder işadamı, özel bir okuldaki öğrencilerin kredi borçlarını ödedi
Amerikalı milyarder Robert F. Smith özel bir üniversiteden mezun olan öğrencilerin kredi borcunu kapatmak için 34 milyon dolar bağışladı. Teknoloji odaklı işletmelere yatırım yapan Vista Equity Partners isimli şirketin kurucusu ve CEO'su Robert F. Smith, daha önce Morehouse College'den 400 mezunun öğrenci borcunu kapatacağı sözünü vermişti.

Morehouse okul müdürü David A. Thomas işadamı Smith'in yaptığı yardım için yazılı bir açıklamada bulunarak, "Bu bağış okulumuzdaki öğrencilere ve ailelerine nefes aldıracak ve hayatlarını değiştirecek." dedi.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

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