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Milyon dolarlık yat yanına 100 metre yaklaşanı batırıyor

Milyon dolarlık yat yanına 100 metre yaklaşanı batırıyorMUĞLA - Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan dünyanın en pahalı yatlarından olan "Radiant" yanına 100 metreyi aşan bir yakınlaşmada yat dalga yaparak yakınındaki yatları alabora ediyor.

06.09.2019 17:25
Milyon dolarlık yat yanına 100 metre yaklaşanı batırıyor
MUĞLA - Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan dünyanın en pahalı yatlarından olan "Radiant" yanına 100 metreyi aşan bir yakınlaşmada yat dalga yaparak yakınındaki yatları alabora ediyor.
Sabah saatlerinde Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan Cayman Adaları bayraklı "Radiant" yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Mega yat limana giremediği için Kumbahçe sahilinde bulunan gemi yanaşma iskelesine demir attı. Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Al-Futtaim Group'un sahibi milyarder şeyh Abdullah Al Futtaim'in olduğu öğrenildi. Yatın en büyük özelliği ise suni bir dalga yapabilmesi. Tehlike anında mega yata yanaşmak isteyen bir deniz aracını alabora edebilecek şekilde dalga üretebilmesi.
Fiyatı dudak uçuklatıyor
Yunan adalarından sonra Bodrum'a gelen ve üzerinde helikopter olan mega yatın fiyatı ise dudak uçuklattı. 286 milyon dolar değerinde olan mega yat Bodrum'da merak konusu oldu. 110 metre uzunluğundaki 4 katlı yatın içerisinde ise restoranlar, eğlence merkezi, spor kompleksi, kapalı ve açık yüzme havuzları, jakuziler ve çalışma odası bulunuyor. Üzerinde asansör olan yatın 4 adet jetsky ve sürat botu da mevcut. 10 kabinde oluşan ve 20 kişi konaklayabilen mega yatta 44 mürettebat taşıma kapasitesine sahip olduğu da öğrenildi.
Milyon dolarlık yat yanına 100 metre yaklaşanı batırıyor

Cayman Adaları, Bodrum, Sabah, Genel

Kaynak: İHA

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