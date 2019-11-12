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Milyon dolarlık yatlar, kargo gemileriyle gidiyor

Milyon dolarlık yatlar, kargo gemileriyle gidiyorMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunun bitmesiyle birlikte bakımları yapılan milyon dolarlık motor yat ve sürat tekneleri, kargo gemileriyle sahiplerine gönderilmeye başlandı.

12.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:01
Milyon dolarlık yatlar, kargo gemileriyle gidiyor
MUĞLA'nın ilçesinde turizm sezonunun bitmesiyle birlikte bakımları yapılan milyon dolarlık motor yat ve sürat tekneleri, kargo gemileriyle sahiplerine gönderilmeye başlandı.
Birleşik Krallıkta bulunan özel bir şirkete ait Man Adası bayraklı 'Vectis Osprey Douglas' adlı kargo gemisi, 2 gün önce akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na geldi. Marmaris merkezindeki marinalarda bakımları bitirilen, fiyatları 1 ile 7 milyon dolar arasında değişen 4 lüks motor yat, 2 sürat teknesi ve 1 yelkenli tekne, kargo gemisine vinçlerle yüklendi. 124 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki kargo gemisinin, gümrüklü limanda işlemleri tamamlandıktan sonra Güney Amerika'ya gitmek üzere demir alacağı öğrenildi. Marmaris Liman İşletme Anonim Şirketi'nden bir yetkili, Dünya'nın her yerinden lüks yatlar turizm sezonu başladığında kargo gemileriyle getiriliyor, aynı yöntemle geri götürülüyor. Kargo gemileriyle yapılan sevkiyat hem ucuz, hem de risk oranı daha düşük bilgisini verdi.
Milyon dolarlık yatlar, kargo gemileriyle gidiyor

Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA


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