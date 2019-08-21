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Milyonluk Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı

Anadolu Yakası'nda bugün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Caddebostan'da oluşan su birikintisinde değeri milyon lirayı aşan lüks Ferrari mahsur kaldı. Milyonluk araç olay yerinden vinçle götürüldü.

21.08.2019 15:25
Milyonluk Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı

Caddebostan'da şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde ilerleyen milyon liralık Ferrari, su birikintisinde mahsur kaldı.

LÜKS OTOMOBİL OLAY YERİNDEN VİNÇLE GÖTÜRÜLDÜ

Anadolu Yakası'nda bugün etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Caddebostan'da Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yağış nedeniyle su birikintisi oluştu. Değeri milyon lirayı aşan lüks Ferrari, oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Otomobili mahsur kaldığı yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf edildi. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan lüks otomobil vinç ile olay yerinden götürüldü.

Milyonluk Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı

Caddebostan, Yaşam, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

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