Milyon Performance Hall Ankara'da MFÖ İzdihamı

Konserden saatler önce kapıda uzun kuyruklar oluşturan Ankaralı müzikseverler mekanı hınca hınç doldurdu. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen konser boyunca MFÖ; en sevilen şarkılarını hayranlarıyla hepbir ağızdan söyledi.

1984 yılında çıkardıkları ilk albümleri Ele Güne Karşı'dan buyana 13 albüme ve sayısız hit şarkıya imza atan topluluk yüksek enerjili sahne performanslarıyla yine dinleyicisini kendisine hayran bıraktı. Yaklaşık 2 buçuk saat boyunca sahnede kalan MFÖ; yoğun istek üzerine 2 kere bis yaptı. Güçlü ve taptaze enerjisiyle müzik dünyasına heyecan katmaya devam eden Milyon Performance Hall Ankara'da Aralık ayı boyunca muhteşem konserlere ev sahipliği yapmaya devam edecek.