Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor! 2019'da Trafik Sigortasına Zam Yok

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı (İSAD) Turusan Bağcı, yaptığı açıklamada trafik sigortasına 2019 yılında yeni bir zam yapılmayacağını açıkladı.

"SİGORTA ŞİRKETLERİ 9 AYDA 75 MİLYON TL ZARAR ETTİ"

Bağcı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "2019 yılında trafik sigortası fiyatları artmayacak. Trafik sigortasında sigorta şirketleri 2018 yılında ilk 9 ayda yaklaşık 75 milyon TL zarar etti. Yıl sonunda 100 milyon TL civarında… Sigorta şirketlerinin enflasyondaki artış, yedek parça ve işçilik fiyatlarındaki artış nedeniyle trafik sigortasında hükümetin belirli bir artış yapmasını bekliyorduk bu olmadı" diye konuştu.

13 MİLYONDAN FAZLA TAŞIT KAZAYA KARIŞTI

Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Bağcı, 2018 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 14 milyar TL'lik hasar oluştuğunu söylerken 13.6 milyon taşıtın kazaya karıştığını söyledi. Bağcı, "İyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki fiyat prim farkı devam ediyor. İyi sürücüler ödüllendirilirken kötü sürücüler yüksek prim ile cezalandırılmaya devam ediliyor. 2018 yılında her ay trafik sigortası primleri yüzde 1.5 artıyordu buna devam edilecek" ifadelerini kullandı.