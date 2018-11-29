Milyonlarca Çiftçi Cep Telefonuna Gelen Mesajla Uyarılacak

29 Kasım 2018 Perşembe 16:34



29 Kasım 2018 Perşembe 16:34

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında işbirliği protokolü imzalandı.MGM tarafından hazırlanan zirai meteorolojik ürün ve hizmetlerin çiftçilere sunulmasında büyük önem arz eden protokol Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar arasında Ankara'da imzalandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapacağı erken uyarılar ile ekili ve dikili alanlara zarar verebilecek her türlü kuvvetli meteorolojik hadiseler, TZOB aracılığı ile önceden milyonlarca çiftçinin cep telefonuna anında SMS olarak iletilecek ve tedbir almaları sağlanacak. TZOB ile MGM arasında imzalanan protokol ile MGM'nin hazırladığı meteorolojik erken uyarılar, doğrudan çiftçilerin bilgisine sunulacak ve bu sayede can, mal ve ekonomik kayıpları en aza indirerek üreticilere tarımsal faaliyetlerini planlamalarında destek olunacak. Protokol çerçevesinde iki kurum arasında, TZOB yöneticileri, çalışanları ve üyelerine zirai meteoroloji hakkında verilecek eğitimlerle, meteorolojik verilerin etkin kullanılması sağlanacak. Meteorolojik karakterli doğal afetlere karşı önceden tedbir alınması planlanan protokolle akıllı tarım uygulamalarına geçiş için işbirliği yapılacak. MGM tarafından TZOB yönetici, çalışanları ve üyelerine verilecek eğitimler arasında, uygun iklim şartlarında daha çok gelir getiren ürünlerin ekilmesi, gübreleme ve zirai ilaçlamanın bilinçli yapılması, sulamanın zamanında yapılması, meteorolojik verilerin etkin kullanılması, kuvvetli meteorolojik hadiselere karşı önceden alınacak tedbirler yer alacak. Çiftçilere verilecek bu eğitimler sonucunda tarımsal verimin artırılması, daha kaliteli ürünler elde edilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. - DİYARBAKIR