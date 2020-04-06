Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca emeklinin bayram ikramiyelerinin ödemeleri öne çekildi. Geçtiğimiz günlerde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

İKRAMİYELER TAHSİS NUMARASINA GÖRE ÖDENECEK

Emeklilerin ikramiyeleri tahsis numarasının son rakamlarına göre yapılacak. Buna göre, SSK emeklisi olan ve tahsis numarasının son rakamı 17-18-19 olanlar 7 Nisan'da, 20-21-22 olanlar 8 Nisan'da, 23-24 olanlar 9 Nisan'da, 25-26 olanlar ise 10 Nisan'da ikramiyelerini alacak. Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesini cebine koyacak.

Ödemeler kapsamında, emekliler 1.000'er lira alacak.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.