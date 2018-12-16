Milyonlarca Emekliyi İlgilendiren Ocak Zammı İçin Son Bir Adım Kaldı

3 Ocak'ta yani 20 gün sonra açıklanacak enflasyon verileri kesin zam oranını gösterecek.SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu tarihte zam oranını öğrenecek. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 10.64, memur emeklilerine yüzde 11.14 oranında zam yapılabileceği görünüyor.

5 AYLIK VERİ BELLİ OLDU, SON VİRAJA GİRİLDİ

Emeklilerin ocak zammı için son viraja girildi. Zam oranında 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık verisi belli oldu. Zam oranının ortaya çıkması için tek adım kaldı.

SSK, BAĞKUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.64 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 olurken, memur emeklilerine de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zama ilaveten yüzde 7.14 fark oluştu.

KRİTİK GÜN 3 OCAK

3 Ocak'ta yani 20 gün sonra açıklanacak enflasyon verileri kesin zam oranını gösterecek. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu tarihte zam oranını öğrenecek. Aynı ay içerisinde maaş gününde zamlı parasına kavuşacak. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor.

SGK'NIN DUYURACAĞI TARİHTE ZAM FARKLARI ÖDENECEK

Ocakta zam oranının belli olması için enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlar zamsız olarak yatırılacak. Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak tarihte zam farkları ödenecek.