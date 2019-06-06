06.06.2019 23:53
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Milyonlarca euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira mahkemeye çıktı

Milyonlarca euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira mahkemeye çıktı

Şarkıcı Shakira, İspanya'dan 14,5 milyon euro vergi kaçırma suçundan mahkemede ifade verdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, vergi kaçırma suçlaması nedeniyle İspanya'nın Barselona kentinde mahkeme önüne çıktı. Kolombiyalı şarkıcı, 2012 ve 2014 yılları arasında İspanya'dan 14,5 milyon euro vergi kaçırma gerekçesiyle mahkemede ifade verdi.

Aralık 2018'de konuyla ilgili iddianameyi hazırlayan mali savcılar Shakira'yı, İspanya'nın Katalonya bölgesinde yaşamasına rağmen ülkeden vergi kaçırmakla suçlamıştı. Ünlü şarkıcının avukatları ise, Shakira'nın 2015'e kadar İspanya'da yaşamadığını ve bütün vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğini savunuyor.
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Kaynak: Euronews.com
İspanya, Shakira, Dünya