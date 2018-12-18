Milyonlarca Kadın Yaşıyor, Çoğu Nasıl Besleneceğini Bilmiyor!

Perimenopoz, bir kadının birkaç yıl içinde menopoza ulaşacağı bir geçiş dönemi, ya da menopoz öncesi dönem. Perimenopoz, aynı zamanda hormonal geçiş ve menopoza hazırlık dönemi... Acı gerçek ise şu: Kadın hayatının ikinci baharı eşikte ama kadınlar nasıl besleneceklerini bile bilmiyor!

Biri "perimenopoz" döneminde olduğunuzu söylerse anlamı şu: Birkaç yıl içinde menopoza gireceksiniz ve şu anda menopoza geçiş dönemindesiniz! Peki, perimenopoz döneminde kadınlar neler yaşar?

Emre Uzun, perimenopoz ile birlikte hormonal salgıların kesilme aşamasına geçeceğini birkaç yıl içinde de adet döngüsünün sonlanıp menopozun kalıcı hale geleceğini belirterek, "Perimenopoz döneminde kadının yumurtalıkları yükselir; östrojen ve progesteron hormonlarının üretimi yavaş yavaş düşer. Kadınlar bu dönemde pek çok belirtiyle karşı karşıya kalır. İşaretler menopozdan 8 yıl önce de başlayabilir, bir anda da başlayabilir, bu durum kişiden kişiye değişir" diyor.

PERİMENOPOZ BELİRTİLERİ

Diyetisyen Emre Uzun, kadınlardaki perimenopoz belirtilerinin birbirinden çok farklı ve çeşitli olabileceğine de dikkat çekiyor: "Perimenopoz belirtileri standart değildir, herkeste başka başka ortaya çıkar. Süreleri farklıdır, şiddeti farklıdır, kişi üzerindeki etkisi farklıdır. Kimi ne olduğunu bile anlamadan kendini menopoza girmiş bulurken kiminde bu belirtiler uzun yıllar sürer."

Perimenopoza dair aşağı yukarı beslenme ile ilgili belirlenmiş işaretlere gelince...

Hızla kilo almaya başlar. Alerjiye eğilim gösterir.

Karıncalanma, ağız içinde yanma, kırılmaya meyilli tırnaklar, kaslarda ağrı ve gerginlik gözlemlenir.

Hazımsızlık, karında şişlik, gaz sancıları, sindirim problemleri belirmeye başlar.

Perimenopozda beslenme...

Diyetisyen Emre Uzun, değişen hormon seviyelerinin perimenopoz döneminde nasıl besleneceğimize, ne yiyip ne yemeyeceğimize dair ipucu verdiğini söylüyor: "40'lı yaşlarımızdan itibaren şekerden uzak durmamız gerekir. Çünkü şeker, kısa süreli mutluluk verir ve kilo aldırır. Daha da kötüsü, şekerli yemek hem kilo aldırır hem de abartılı hormonal tepkilere yol açar. Hormon seviyeniz vücudun kan şekeri seviyesini düzenlemede başarısız olur ve size yok yere kilo aldırır. En iyisi probiyotiklere ağırlık vermek çünkü son yıllarda yapılan araştırmalar da kanıtlıyor ki probiyotikler, östrojen hormonunu yönetmede de başarıyla görev alıyor. Kefir, lahana turşusu, soya fasulyesi böyle probiyotik zengini gıdalardan... Sonra kahveye de çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kahve, netlik kazanamamış, tartışmalı bir konu. Bazı perimenopoz kadınları üzerinde ruh hali, hafıza ve konsantrasyon açısından olumlu etkileri gözlemleniyor ancak bazı kadınlarda da sıcak basmalarını tetikleyip gerginliklerini artırıyor. Bu, kişiye özel bir durum. Sizi nasıl etkilediğinden emin olmadan eskisi gibi kahve içmeseniz iyi olur" diyor.

Diyetisyen Emre Uzun'un dikkat çektiği bir diğer konu da tuz! "Kadınlar perimenopoz dönemine girdiklerinde tükettikleri tuz miktarı bir anda hayati önem kazanır. Bu dönemde ideal olan (tansiyon hastası değillerse) günde 1500 mg tuz tüketmeleridir. Yine perimenopoz döneminde taze maydanoz, kekik, fesleğen, salatalık veya limon gibi diüretik (idrar söktüren) besinlere de diyetinizde yer vermeye çalışın. Bu sayede vücuttaki ödemi atar, kendinizi daha sağlıklı hissedersiniz" diyor.

HAYDİ EGZERSİZE

Diyetisyen Emre Uzun, perimenepoz döneminde tüm kadınların mutlaka egzersiz yapması gerektiğine de dikkat çekiyor: "Öncelikle hareketlerinizi engelleyecek şekilde kilo almaktan kaçınacaksınız sonra da vücudunuzu, en küçük eklemlerine kadar çalıştıracaksınız. Bu, daha az aktif olacağınız, belki kendinizde o enerjiyi bulamayacağınız dönem olabilir ama aldığınız kaloriyi dengelemek zorundasınız. Şeker, cips gibi boş kalorilerle vedalaşın; onun yerine sebzeler, meyveler, kepekli ve tahıllı gıdalar, deniz ürünleri, yumurta, bezelye ve fındık gibi yağlı veya yağsız tohumlar, süt ürünleri, yağsız et ve kümes hayvanlarının eti elinizin altında olsun. Bol bol yürüyün. Aslında bu o kadar da zor değil çünkü dengeli beslendiğiniz sürece ihtiyacınız olan tek şey, her gün sadece fazladan 100 kalori tüketmek ya da 100 kalori eksik almak! Bunu başarırsanız, perimenopoz da menopoz da sorunsuz geçecektir" diyor.

Kaynak: Bültenler