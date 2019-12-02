Milyonlarca kez izlendi! Herkes bu hareketi yapmaya çalışıyor

Elleriyle yaptığı hareketlerle optik illüzyon yaratan ve elleri birbirinin içinden geçiyormuş gibi görünen Pareno, videoyu TikTok'un dışında Twitter'a da yükledi ve görüntüler bu platformda 9 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Videoda genç kızın elleriyle hızlı bir şekilde yaptığı hareket, mikro blog sitesi Twitter'da 535 binden fazla beğenildi ve görüntüleri 176 bin kişi de tekrar paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları bu şaşkınlık yaratan görüntü karşısında yorum yapmaktan kendilerini alamadı.

Bir Twitter kullanıcısı, Tori Pareno'nun optik illüzyon numarasını "büyü" olarak nitelendirdi.

Bir başkası ise hareketi çok "mükemmel" bularak, "Bunu ben de yapmak istiyorum, süper" mesajı paylaştı.