Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başladı. Öğrencilerle birlikte 1 milyonu aşkın öğretmen ve idareci de iki hafta tatil yapacak. Yarıyıl tatili 2 Şubat'a kadar devam edecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA