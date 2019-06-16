16.06.2019 11:05
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Milyonlarca öğrenci YKS'nin ikinci etabı için ter döküyor

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci etabı için ter döküyor.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci etabı için ter döküyor. Sınav saatinin yaklaşmasıyla beraber adaylar salonlara girerken, ehliyetiyle sınava gelen bir aday içeriye alınmadı.
Türkiye genelinde bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci etabı gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullarda yerlerini aldı. Kapıların açılmasıyla birlikte heyecanlı bekleyiş salonlara taştı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsü ile Şişli'deki Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de o adreslerden bir tanesiydi. Sınava girmek için gelen Yiğitcan Yılmaz, nüfus cüzdanı yerine ehliyetiyle geldiği gerekçesiyle sınava alınmadı.
"BUGÜN FARKLILIK OLSUN DİYE EHLİYETİMLE GELDİM AMA GİREMEDİM" Bunun üzerine kapıdan dönen Yılmaz, "Ben dün kimlikle geldim de, ehliyetle giremedim. Demek ki olacağı varmış olmuş. Dün kimlikle geldim, bugün farklılık olsun diye ehliyetimle geldim. Ehliyetle geldim, gelirken de çok badireler atlattım. Motosikletle geliyordum, kask takmadım, okulun köşesinde polisler vardı ama çevirmediler. Rüyamda motosikletimi bağlıyordu. Ben de motosikleti ara sokaklara park ettim öyle geldim. Çok ilginç şeyler yaşadım. Sınava giren herkese başarılar diliyorum" dedi.
(Doğan Can Cesur - Serdal Altıntepe/İHA)Milyonlarca öğrenci YKS'nin ikinci etabı için ter döküyor
Kaynak: İHA
Türkiye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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