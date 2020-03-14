Menü
Haberler ›› Güncel ››Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek? - Güncel

Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?

Çin'den dünyaya yayılan ve ölümcül bir virüs olma özelliğini taşıyan kovid-19 nedeniyle Türkiye'de eğitime ara verildi. Milyonlarca veli ise 23 Mart'ta başlayacak olan uzaktan eğitimde prosedürün nasıl olduğunu merak ediyor. Detaylar haberimizde.

14.03.2020 08:20 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:33
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında ilk ve orta dereceli okullar, 30 Mart'a kadar tatil edildi. İlk hafta dersler yok, 23 Mart'tan itibaren evden uzaktan eğitim başlayacak. Bu kapsamda, haftalık ders programları yapılandırılarak, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile internet üzerinden, TRT ile de televizyondan telafi eğitim desteği sunulacak. Televizyondan eğitimle ilgili ayrıntılar netleşmedi ancak uzaktan eğitimde EBA önemli bir rol oynayacak.

Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullarda uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eba.gov.tr üzerinden "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında, öğrenci, öğretmen ve velilerin sistemi nasıl kullanacağını ayrıntılı şekilde anlattı. Öğrenci, öğretmen ve veli başlıkları altında, merak edilen soruları derledi.

Öğrenciler için "Sayfam", "Gruplar", "Takvim", "EBA Portfolyo", "Dersler", "Kütüphane", "Çalışmalarım", "Sınavlar", "Giriş ve Üyelik" başlıkları altında yayınladı. Her başlık altında da öğrencilerden gelen sorular kapsamında, programın çalışma sistemine yönelik detaylı bilgiler bulunuyor.

DERS PROGRAMI YAKIN ZAMANDA İLAN EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime ilişkin olarak açıklamalar yaptı. Bir televizyon kanalında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk mevcut kanalların dışında tamamen eğitime ayrılmış birkaç televizyon kanalının söz konusu olduğunu belirterek, "Bütün ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için belirli zaman dilimleri ayrıldı ve hangi sınıf seviyesinde, hangi öğrencilerimizin, hangi dersleri, nasıl takip edebilecekleri ilan edilecek. 23 Mart günü de bunun başlangıcını da yapacağız" dedi.

'TV KANALLARI YETERLİ DEĞİL'

Selçuk, bu anlamda sadece televizyon kanallarını yeterli bulmadıklarını, eğitim bilişim ağı denilen bir internet altyapısının olduğunu, bütün derslerin içeriklerinin, binlerce video, animasyonun, on binlerce sorunun burada mevcut olduğunu aktararak, özellikle akademik destek yazılımlarıyla 11 ve 12. sınıflar için üniversiteye hazırlanmak konusunda inanılmaz bir içerikleri olduğunu söyledi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Etiketler : Ziya Selçuk, 23 Mart, TV, Güncel

İlgili Haberler

Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?
Koronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritasıKoronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritası
Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya SelçukKronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi ilde? TürkiyeKoronavirüs hangi ilde? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil?Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil?
Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti Güncel
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı Güncel
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Güncel
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli Güncel
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı