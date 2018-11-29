Milyonların Gözü Bu Toplantıda! Asgari Ücret İçin Pazarlık Başlıyor

Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği pazarlık başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısını yapacak. Görüşmeler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilecek.

İŞÇİ DE ANLATACAK

İşçi tarafını İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak. Ayrıca bu yıl ilk kez komisyonda asgari ücretli bir işçi de yer alacak. İşçi, asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak.

2000 TL + ENFLASYON

Enflasyonun yükselmesi nedeniyle işçi kesimi halen 1603 lira olan net asgari ücretin 2 bin liranın üzerine çıkartılmasını istiyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin Ekim itibarıyla 2000 liraya çıkarılmasını istemiş bunda, enflasyon oranında bir artış da yapılmasını talep etmişti. Ancak işveren de Eylül'de sona eren 100 liralık asgari ücret desteği nedeniyle maliyetin arttığını söylüyor.

ENFLASYON HESABI

Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2018 yılı enflasyon beklentisi yüzde 20.8, 2019 hedefi ise yüzde 15.9 olarak belirlendi. 2009 yılı hariç 2008-2018 arasındaki son 10 yıllık dönemde asgari ücrette, bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Asgari ücretin, 2018'de gerçekleşmesi beklenen enflasyon dikkate alınırsa yüzde 20-25 aralığında, 2019 enflasyon hedefi dikkate alınırsa yüzde 16-17 artırılması söz konusu olabilir. Yüzde 20'lik artışla asgari ücret 1923 liraya çıkarken, hedef enflasyon olan yüzde 16'lık artışla 1859 lira gibi bir rakamın ortaya çıkabileceği hesap ediliyor.

6 AYDA BİR TALEBİ

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 1603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti şu anda bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Asgari ücret yıllık belirleniyor. Ancak işveren 6 ayda bir artış istiyor. Bu talebin kabulü durumunda Ocak itibarıyla asgari ücret zammı ilk 6 ay için yüzde 9-10 civarında (150 lira gibi) olabilir.