04 Nisan 2019, 12:39
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Milyonların Maaş Zammı İçin Üç Adım Kaldı

Memur ve emeklilerin maaş zammını ilk 6 aylık enflasyon verisi belirleyecek. Ocak, Şubat ve Mart ayının enflasyon ortalaması yüzde 2,27 olurken milyonların zammını belirlemek için sadece üç veri kaldı.

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından izliyor.

FARK EŞİĞİ YÜZDE 4

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. İlk 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 5 zam alırken, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.

3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 2,27 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece ilk 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu. Yani Temmuz zammı için yol yarılandı. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2,27 olarak görünüyor.

GERİYE ÜÇ VERİ KALDI

Kesin oran için geriye 3 veri kaldı. Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonu eklenecek, Temmuz artışı ortaya çıkacak. 3 Temmuz'da 15 milyon memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.

Memur, Ekonomi, Güncel