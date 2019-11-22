Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi

İstanbul'da çalıntı lüks araçların şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Milyonluk 22 lüks araç ise emniyetin bahçesine götürüldü.

ÇETEYE BASKIN

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin ağır hasarlı lüks araçların şasi numaralarını çaldıkları benzer marka ve modeldeki araçların şasi numaralarıyla değiştirerek piyasaya sürdüğünü belirledi. Soruşturma kapsamında, 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı yakalandı.

EMNİYETİN BAHÇESİ ARABA GALERİSİNE DÖNDÜ

Şebekenin mevcut yöntemle sattığı belirlenen 22 lüks araca da el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.