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Milyonluk arazinin sahte vekaletnameyle satılmak istendiği iddiası

Adana'da başkasına ait araziyi sahte vekaletname düzenleyerek satmaya çalıştıkları iddia edilen 6 kişi serbest bırakıldı.

06.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:20Milyonluk arazinin sahte vekaletnameyle satılmak istendiği iddiası
Adana'da başkasına ait araziyi sahte vekaletname düzenleyerek satmaya çalıştıkları iddia edilen 6 kişi serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda Erol K'ye (70) ait 55 milyon lira değerindeki 11 dönüm arazinin sahibinin bilgisi dışında satılmaya çalışıldığı ihbarını aldı.
Olayı araştıran ekip, arazinin bir iş insanına 25 milyon liraya satılmak istendiğini tespit etti.
Erol K. adına hazırlanan vekaletnamenin de sahte olduğunu belirleyen polis, düzenlediği operasyonla B.D, R.K, İ.B. ve K.G. ile vekaletnamenin verildiği noterin başkatibi İ.Y. ve evrakı hazırlayan katip B.Ö'yü gözaltına aldı.
Noterde güvenlik kamerasının bulunduğu ancak işlemin yapıldığı güne ilişkin görüntü kaydının olmadığı ileri sürüldü.
Şüphelilerden İ.B'nin denetimli serbestlik hükümleri gereğince bir süre Seyhan Tapu Müdürlüğünde temizlik görevinde bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp birimine getirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden başkatip İ.Y. savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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