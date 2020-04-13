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Milyonluk listedeki terörist koronaya yakalandı

- Milyonluk listedeki terörist koronaya yakalandı 1 milyon TL ödülle aranan teröristin korona virüs testi pozitif çıktı Yıllardır dağlarda kaçan terörist devlet hastanesinde tedavi altına alındı Muş'un Varto ilçesinde yaralı yakalanan ve 1 milyon TL ödülle aranan terörist Mahmut Okay'ın...

13.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:20
- Milyonluk listedeki terörist koronaya yakalandı
1 milyon TL ödülle aranan teröristin korona virüs testi pozitif çıktı
Yıllardır dağlarda kaçan terörist devlet hastanesinde tedavi altına alındı
MUŞ - Muş 'un Varto ilçesinde yaralı yakalanan ve 1 milyon TL ödülle aranan terörist Mahmut Okay'ın korona virüs testi pozitif çıkarken, hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.
Muş'un Varto ilçesiyle Bingöl'ün Karlıova ilçesi yolundaki jandarma kontrol noktasında 9 Nisan'da çıkan çatışmada, turuncu kategoride 1 milyon liraya kadar ödülle aranan PKK terör örgütünün sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Hayri Mava" kod adlı terörist Mahmut Okay yaralı, ona yardım ve yataklık yapan bir şahıs ise sağ olarak ele geçirilmişti. Yaralı olarak Muş Devlet Hastanesine kaldırılan terörist Mahmut Okay'a yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Okay'ın korona virüs tedavisine başlandığı ve durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ona yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahsa da korona virüs testi yapıldığı ve sonucunun henüz çıkmadığı belirtildi. Milyonluk listedeki terörist koronaya yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Varto, Muş, Yerel
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