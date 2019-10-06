Milyonluk soruya doğru cevap veren Arda Ayten'e Demet Akalın'dan tebrik

Murat Yıldırım'ın yerini yakışıklı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'na bıraktığı Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezon ilk bölümüyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Yıllardır büyük ödülü kimsenin kazanamadığı yarışmada bir ilk yaşandı. 19 yaşındaki Arda Ayten, 1 milyonluk soruya doğru cevap vererek yarışma tarihine geçti.

"DAHA GÜZEL BİR AKŞAM OLAMAZDI"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve dün akşam tüm Türkiye'ye İstiklal Marşı'nı ezberleten Arda Ayten ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan da gündemine girdi. Akalın, Twitter hesabından "Ne güzel ezberlemiştik bizde zamanında. Daha güzel bir akşam olamazdı. Tebrikler Atv! Tebrikler enişte uğurunla devam et inşallah." diyerek yarışmanın yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'na da övgü yağdırdı.