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Milyonluk soruya doğru cevap veren Arda Ayten'e Demet Akalın'dan tebrik

Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruya doğru cevap veren Arda Ayten, Türkiye'ye İstiklal Marşı'nı yeniden ezberletti! Demet Akalın da milyonluk İstiklal Marşı sorusunu 10 kıtayı bilmesi sayesinde kazanan tıp öğrencisi Arda Ayten'i tebrik etti.

06.10.2019 13:18

Murat Yıldırım'ın yerini yakışıklı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'na bıraktığı Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezon ilk bölümüyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Yıllardır büyük ödülü kimsenin kazanamadığı yarışmada bir ilk yaşandı. 19 yaşındaki Arda Ayten, 1 milyonluk soruya doğru cevap vererek yarışma tarihine geçti.

"DAHA GÜZEL BİR AKŞAM OLAMAZDI"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve dün akşam tüm Türkiye'ye İstiklal Marşı'nı ezberleten Arda Ayten ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan da gündemine girdi. Akalın, Twitter hesabından "Ne güzel ezberlemiştik bizde zamanında. Daha güzel bir akşam olamazdı. Tebrikler Atv! Tebrikler enişte uğurunla devam et inşallah." diyerek yarışmanın yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'na da övgü yağdırdı.

Milyonluk soruya doğru cevap veren Arda Ayten'e Demet Akalın'dan tebrik

Demet Akalın, Türkiye, Magazin

YORUMLAR(18)
KUBİ:Reklam icin herseye maydanoz olan...ot bu bence
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AGA:bir de kendisi okusa
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DONSUZ:HEMEN ATLAMIS REKLAMINI YAPMAK ICIN ÖNCE KOCANIN DEVLETE OLAN BORCLARINI ÖDE
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ANDIRINLI HÜSEYİN NURİ:Bunun gibi gençleri yeni neslin örnek alması lazım. İnsan isterse demek ki başarabilir.
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KLK:ATV YE TEBRİK TABİKİ Bİ DE ÇOCUĞUN PARASINI VERMEDİLER BUNUN HAKKINDA KONUŞ İSTERSEN
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KOYUN COK:PROJE PROJEYI NASILDA TEBRIK EDIYOR
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METİN:senden koyun olamasınlarda koyuncuk
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YAZIK:esasında çok normal olan ve zaten her bireyin istiklal marşımızı bilmesi gereken bir durum ne kadar da abartılıyor değil mi. çünkü toplum bu duruma alışık değil. çünkü toplum istiklal marşının 10 kıtasını da ezbere bilmiyor. bilen de göğe çıkartılıyor. aslında durumumuzun vahim olduğunu gösteriyor. demet akalın da bilmiyor belli ki. . zaten ne işi olur ki istiklal marşıyla, yazık tekrar tekrar. .
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FATİHE CEVAP:seni üzücek cevabı vereyim, biliyorum :)
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FATH:sanki sen cok biliyon
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