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Milyonluk tarihi eser operasyonu...Bin 300 yıllık olduğu tespit edilen kadın figürlü mozaik ele...

Milyonluk tarihi eser operasyonu...Bin 300 yıllık olduğu tespit edilen kadın figürlü mozaik ele geçirildi Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonda 1200-1300 yıllık olduğu tespit edilen mozaik ele geçirildi.

26.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:58
Milyonluk tarihi eser operasyonu...Bin 300 yıllık olduğu tespit edilen kadın figürlü mozaik ele geçirildi
BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonda 1200-1300 yıllık olduğu tespit edilen mozaik ele geçirildi.
İstanbul ilinde yaşayan E.A. isimli şahsın elinde bulundurduğu, yaklaşık 1200-1300 yıllık olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen "kadın figürlü mozaiği" satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler vakit kaybetmeden harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda Gemlik Narlı Mahallesinde ikamet eden, E.A, H.M, A.T, İ.U ve İ.A. isimli şüpheliler suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, 66x49 cm ebatlarındaki bez üzerine renkli mozaik taşlarıyla işlenmiş 40x56 cm kadın figürlü mozaik tabloya el koydu. Şüphelilere Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Milyonluk tarihi eser operasyonu...Bin 300 yıllık olduğu tespit edilen kadın figürlü mozaik ele...

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, 3. Sayfa

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Milyonluk tarihi eser operasyonu...Bin 300 yıllık olduğu tespit edilen kadın figürlü mozaik ele...

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