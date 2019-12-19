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Milyonluk vurgun yapan "Nakliyeci hırsızlar" adliyeye sevk edildi

İstanbul'da kendilerini "nakliyeci" olarak tanıtarak şirketlerin ürünlerini taşıma bahanesiyle çalan hırsızlık şebekesi, polis operasyonuyla çökertildi.

19.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:12
'da kendilerini "nakliyeci" olarak tanıtarak şirketlerin ürünlerini taşıma bahanesiyle çalan hırsızlık şebekesi, polis operasyonuyla çökertildi. Şebeke üyesi olduğu belirlenen 7 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul'un birçok ilçesinde kendilerini nakliye firması olarak tanıtıp firmaların mallarını taşıma bahanesiyle çalan hırsızlık şebekesi, son işinde yakayı ele verdi. Gaziantep'e götürmek için anlaştıkları bir firmanın tır dolusu çöp poşetini çalan zanlılar, Bağcılar'da kiraladıkları depoya getirdi. Malların gideceği yere ulaşmadığını öğrenen firma sahipleri, piyasa değeri 400 bin TL olan bu çöp poşetlerini 100 bin TL'ye tekrar piyasaya satılmaya çalışıldığını fark etti. Firma yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından ekipler operasyon için harekete geçti.
OPERASYONLA 1 MİLYON 320 BİN TL'LİK ÇALINTI ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde çalıntı mallar ele geçirilirken, şebeke üyesi olan Camal Y. ve Canan İ. de kıskıvrak yakalandı. Depoda yapılan aramada birçok farklı firmaya ait piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 320 bin TL olan ürün ele geçirildi. Mallarının bulunduğunu öğrenen firma sahipleri de depoya gelerek ürünlerini teslim aldı. Konu ile ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, Bağcılar ve Esenyurt'ta bulunan iki depoya yaptığı baskında 5 kişiyi daha gözaltına aldı, böylelikle gözaltına alınan toplam kişi sayısı 7'ye yükseldi. Şüpheliler Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.
Nakliye çetesinin liderinin Yusuf O., yardımcılarını ise Serdar D. ve Canan İ. olduğu, şüphelilerin dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı gibi pek çok suçtan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.
Kendilerini nakliyeci olarak tanıtıp vatandaşı mağdur eden 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Yunus Emre Şeker/İHA)
Milyonluk vurgun yapan

İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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