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Mimar Cengiz Bektaş hayatını kaybetti

Türk yüksek mimar, mühendis, ozan Cengiz Bektaş İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

20.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:11
Mimar Cengiz Bektaş hayatını kaybetti
Türk yüksek mimar, mühendis, ozan Cengiz Bektaş İstanbul 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Bölge Müzesi'ni çizerek proje danışmanlığı yapan Bektaş'ın şeker hastalığına bağlı kalp yetmezliği ve yaşlılıktan kaynaklı çoklu organ yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Cengiz Bektaş, İstanbul, Muğla, Güncel

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