Mimar Koca Kanseri Yenme Hikayesini Kadınlar İçin Anlattı

Kanseri yenen ödüllü Mimar Feza Koca, 8 Mart dolayısıyla kadınlara seslendi. Koca, "Kansere yakalandıktan sonra kapalı kapılar ardında soyundum. Ama bu hastalığı yendim. Bunda annemin payı çok büyük. Kadınlar ancak güçlü anneler sayesinde güçlü kadınlar olabilirler" dedi.Geçtiğimiz yıl 22'ncisi düzenlenen dünyada inşaatın oscarları olarak nitelendirilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde tasarladığı BJK No: 1903 Mehmet Üstünkaya Tesisleri projesiyle Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde 2 ödülün sahibi olan Mimar Feza Koca, kadınlara ilham olacak başarı hikayesini anlattı. 4 yaşında babasını kaybetti. Darüşşafaka 'da eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimini bitirdikten sonra iş yerini kurdu. Evlendi, 1 kızı oldu. 32 yaşındayken meme kanserine yakalandı. Peruk takmak zorunda kaldı, kızı bile annesini tanımadı. Üzüldü, mutsuz oldu ama yılmadı. Kendi başarısını kendi yazdı. İş hayatında kazandığı ödüllere her gün yenisini ekledi. Erkek hegemonyasında olduğunu söylediği mimarlık sektörüne adını altın harflerle yazdı."ERKEĞİN YARDIM ETTĞİ ŞEYLER KADININ GÖREVİ GİBİ GÖZÜKÜYOR"Erkeklerin iş hayatında daha şanslı olduğunu belirten Koca, "Erkekler daha fazla network oluşturabiliyor. Kadın olarak bunu yaratmanız çok zor oluyor. ve üstüne üstlük evli oluyorsunuz. Çocuğunuz oluyor daha fazla sorumluluğunuz oluyor. Belli bir saatten sonra ailenize zaman ayırmanız gerekiyor. Bir erkek gibi davranamıyorsunuz. Ama erkek tamamen eşine her noktada konsantre olabiliyor. Erkek evine vakit ayırsa da hep yardımcı konumunda oluyor. Ama bu kanının sorumluluğu gibi gözüküyor" dedi."KANSER OLDUM, ŞANTİYELERE MASKE İLE GİTTİM"Meme kanseri olduğunu öğrendiğinde neler yaşadığını anlatan Koca, "31 yaşındaydım çokta bilgim olmayan bir konuydu aklımada gelmeyecek bir konuydu. Kızım üç yaşındaydı ben kanser olduğumda. Ofisi yeni açmıştım. Çok farklı duygular içerisindeydim. Hemen tedavilere başladım. Yıllar içerisinde dokuz kere ameliyat oldum. Ameliyat olduktan sonra ofisi hiç aksatmadım. Sadece o süreçler arasında ameliyata gittim. İşimi hiç aksatmadım. Şantiyelere maskeyle gittim. Radyoterapilere ofisten gittim. Aslında çalışmak zordu ama çok iyi geldi" ifadelerini kullandı."PERUĞUMU TAKIP, İŞ GÖRÜŞMESİNE GİTTİM"İş görüşmesine peruk ile gittiğini anlatan Koca, "Bir gün iş görüşmesine gideceğim. İkinci terapiden sonra saç dökülürmüş bunu bilmiyordum. İş görüşmesine gitmeden önce perukçuya gittim. Perukları deneyince saçlarımın döküldüğünü fark ettim. Perukçudan peruk almak zorunda kaldım. Saçımın yarısı yoktu. Daha sonra kuaföre giderek saçlarımı kazıttım. Peruğu takıp iş görüşmesine gittim" dedi.Bu anıları gülerek anlatan Koca, "Şimdi gülüyorum fakat yaşarken çok zordu. Yalnız kaldığımda komik taraflarından çok hüzünlü taraflarını düşünüyordum. Sorguladığım da çok oluyordu. Çünkü 32 yaşında yakalandım kansere. İki göğsümü de kaybettim. Ama dışarda genelde maske ile dolaşıyorsunuz" dedi. İlk peruk taktığında kızının onu tanımamasını ve ağlayışını unutamadığını söyleyen Koca artık bunları gülerek hatırladığını ifade etti."BİZ ERKEN OLGUNLAŞMAK ZORUNDA KALAN ÇOCUKLARDIK"Hastalığı yemesinin nedenini Darrüşşaraka'da aldığı eğitime bağlayan Koca, "23 yaşında dul kalmış bir annenin kızıyım. Babamıza çok genç yaşta kaybetmişiz. Ben 4 yaşındaymışım kardeşim ise 3 aylıkmış. Ortaokul ve liseyi Darüşşafaka'da okudum. İlkokulda babam olmadığı için çok üzülüyordum. Veli toplantılarına hep babalar gelirdi. Benim ise hep annem geliyordu. Aslında Darüşşafaka'da benim gibi birçok çocuğun olduğunu gördüm. Başımıza gelen zorlukları atlatmayı darüşşafakadan öğrendim. Biz erken olgunlaşmak zorunda kalan çocuklardık" dedi. Ali Kırca 'nın da hikayesinden etkilendiğini söyleyen Koca, "Kanser konulu bir Siyaset Meydanı programına katılmıştım. Ben bir yazı yollamıştım onu programda yayınladı. Ben artık kapalı kapılar ardında soyunuyorum. Üç yaşındaki kızımın yanında artık soyunuyorum diye bir yazıydı. Özellikle Ali Kırca'yı bu yazım çok etkilemişti. Beni programına çağırıp konuşma yapmamı istemişti" ifadelerini kullandı. - İstanbul