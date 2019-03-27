Mimar/Sanat Sergisi, Mimarlık Ve Tasarım Dünyasını Buluşturdu

Beyoğlu'nda bulunan Goba Art & Design'da, 26 Mart Salı akşamı açılışı gerçekleştirilen 'MİMAR/SANAT' sergisinde altı sanatçının serbest çalışmaları, sanatseverlerle buluştu. Aynı zamanda mekanın ilk sergisi olan 'MİMAR/SANAT'ta, Arif Özden, Kerem Erginoğlu, Müge Hansoy Kınacı, Mustafa Toner, Oğuz Yalım, Sinan Kafadar'ın çalışmaları yer aldı.

Goba Art & Design'ın kurucuları Esin Sözer Kalender ve Yasin Kalender'in ev sahipliğinde, serginin ön gösterimi dolayısıyla düzenlenen davete; iş, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı.

İnovatif ürünlerle mimarların yaratıcılıklarına hitap eden Kalebodur'un desteklediği, sanat ve tasarımın iç içe geçtiği 'MİMAR/SANAT' karma sergisinde yer alan sanatçılar, çalışmalarını şöyle değerlendirdi:

Arif Özden: "'Gecekondularım', gördüğüm bir rüyanın kağıda aktarılmış halidir. Sıradan bir yerde bulunmuş, toplanmış, çıkma malzemeler ile kendine has özellikleri olan yaşanabilir bir çevre yaratmanın mümkün olduğunu gösterdiğimi düşünüyorum…"

Kerem Erginoğlu: ''Eskiz yapmak benim için beynimi boşaltmanın en iyi yöntemlerinden biridir. Öte yandan boşalan beynimde bu kareler öyle bir yer eder ki, asla eskizi yaptığım anı, içtiğim kahveyi, soluduğum havayı unutmam…''

Müge Hansoy Kınacı: ''İstanbul'un büyüleyici sokaklarında gezerken etkilendiğim cephelere ithafen, kendi yorumladığım balkon korkuluklarını çizdim 'Arka Sokaklar' serisinde...''

Mustafa Toner: ''Özellikle akşamları boş zamanlarımda kafamı dağıtmak için, boyalarla boğuşurken çıkan şeylerden bazıları bu eserler…''

Sinan Kafadar: ''Bu eskizleri oluştururken benim amacım yaşamımın bir noktasında gözümün önünden ve zihnimden geçenler ile ilgili bir 'referans noktası oluşturmak' ve istediğimde tekrar ona ulaşabilmek. Ormanda yürürken, geri dönüş yolunu tekrar bulabilmek için ağaç diplerine beyaz çakıl taşlarını bırakma misali… Geçen zaman içerisinde insan birçok detayı ve fikri unutuyor, ben bulunduğum güzel yerleri, aklımdan geçen bazı parlak fikirleri tekrar hatırlamak istediğimde eskiz defterlerime bakıyorum.''

Oğuz Yalım: ''Boş bir tuvalde çizgiler çizmek, onları takip etmek. Hacimlerle, geometrik şekillerle uğraşmak. Şekilleri beklenmedik bir yorum ile bir araya getirmek. İki uzlaşmaz yöntem olan 'doğal' ile 'sert'i uzlaştırmaya çalışmak. Tek merkezcilik yerine çok merkezciliği aramak. Şaşırmak, sorular sormak, cevaplar aramak. Ve nihayetinde nefis bir terapi ve sonuç…''

Goba Art & Design

Sanat ve tasarımın iç içe geçtiği bir platform yaratma hayaliyle 2019 yılında İstanbul Beyoğlu'nda Y. İç Mimar Esin Sözer Kalender ve Yasin Kalender tarafından kurulmuştur. Goba Art&Design ilhamını, temel düşüncesi sanatla tasarımı birleştirme, disiplinleri bütünleştirme olan ve bu sene 100. yaşı kutlanan Bauhaus ekolünden almıştır. Kurucularından Y.İç Mimar Esin Sözer Kalender, tasarımcı kimliğinin yanı sıra sanat çalışmalarını da sürdürmekte, farklı disiplinlerin yaratıcılık sürecine etkilerini doğrudan deneyimlemektedir. Goba Art&Design, tasarım dünyasının sanata, sanat dünyasının ise tasarıma olan ilgisini ve ilişkisini vurgulayan sergilere öncülük yapmayı hedeflemektedir. Açılış sergisi bu etkileşimle 6 değerli tasarımcının sanat çalışmalarını içeren Mimar/Sanat isimli bir karma sergi ile gerçekleştirilmektedir.

Kaynak: Bültenler