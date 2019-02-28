Mimar Sinan Belediyeler Birliği" Kurulacak

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Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın eserlerinin bulunduğu şehirler arasında kültür, mimari ve sanat alanında dayanışma oluşturmak için "Mimar Sinan Belediyeler Birliği"nin kurulacağını belirtti.Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Mimar Sinan'a verilen öneme istinaden Kayseri için bir kazanç, Türkiye içinse marka olan Mimar Sinan'a yönelik birçok proje gerçekleştireceklerini bildirdi.Mimar Sinan'ın 372 yapıyı bizzat yaptığını ve 400 civarındaki yapının da inşasına onay verdiğini anımsatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:"Mimar Sinan'ın eserleri üç kıtada yer alıyor. Birçok şehirde han, hamam, cami, medrese, imarethane, külliye, köprü, su kemerleri gibi eserlerle adeta bu toprakları nakış gibi işlemiştir. Mimar Sinan'ın eseri olan şehirler arasında kültür, sanat, mimari ve soysal dayanışma oluşturmak için "Mimar Sinan Belediyeler Birliği"ni kuracağız."