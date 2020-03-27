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Mimar Sinan Bulvarı'nda otomatik sulamaya geçildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, tarafından Mimar Sinan Bulvarı'nda otomatik sulama sistemine geçiş yapıldı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:50
Mimar Sinan Bulvarı'nda otomatik sulamaya geçildi
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, tarafından Mimar Sinan Bulvarı'nda otomatik sulama sistemine geçiş yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Mimar Sinan Bulvarı'ndaki bitkisel peyzaj uygulamasında, yaz mevsimi öncesi bakım çalışmasına başladı. Bakım çalışmasının yanı sıra mevcut güzergahta hem can güvenliğini sağlamak hem de yazın sulama kaynaklı trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla manuel (elle) sulama yönteminden otomatik sulama sistemine geçiş yapılıyor. Ayrıca bitkisel peyzaj uygulamasında da revizyon yapılıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günler geçirdiğimizi belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Ulvi Kaynak, "Bu zor günler de bitecek. Manisalı vatandaşlarımız rengarenk peyzaj uygulamalarıyla yine buluşacak. Bu süreçte bizler de peyzaj uygulamalarımızın bakımını aksatmıyoruz. Kısa süre içerisinde Manisalı vatandaşlarımız yemyeşil parklarımızda yine keyifle zaman geçirecek. Bu zor günleri kısa sürede atlatmak için Manisalı vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evde kalmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Güncel

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